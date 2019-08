Miljoenenboete voor cosmeticagigant L'Oréal kv

12 augustus 2019

23u14

Bron: Belga 0 Economie L'Oréal moet van een jury in de Verenigde Staten tientallen miljoenen dollars betalen aan start-up Olaplex. De cosmeticagigant heeft handelsgeheimen gestolen, een geheimhoudingsplicht geschonden en patentbreuk gepleegd, zo werd vastgesteld in Wilmington.

L'Oréal voerde enkele jaren terug overnamegesprekken met Olaplex, waar minder dan 30 mensen werken. Daar werd een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en kreeg L'Oréal inzage in handelsgeheimen en patenten. Het ging daarbij om een tweetal patenten bij een haarkleurproduct. Toen een overname niet doorging, bracht L'Oreal wat later een gelijkwaardig product op de markt.

L’Oréal was niet direct bereikbaar voor een reactie. Het bedrijf gaf tijdens de rechtszaak aan dat het zijn eigen product onafhankelijk had ontwikkeld. De jury was het daar niet mee eens en oordeelde dat de onderneming ruim 91 miljoen dollar moet afdragen. Ook werd gesteld dat de acties tegen Olaplex opzettelijk waren. Dat opent de deur voor de rechter om het schadebedrag nog aanzienlijk te verhogen. Een advocaat van Olaplex rekent overigens op een minder hoge uitkering, zo liet hij weten.