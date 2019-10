Miljoenen verslindende stakingen GM in derde week beland tvc

09 oktober 2019

08u39

Bron: ANP 0 Economie De stakingen bij General Motors (GM) zijn de derde week ingegaan. Belangrijkste twistpunt in de onderhandelingen tussen de autobouwer en vakbond United Auto Workers (UAW) zijn baangaranties voor fabrieksmedewerkers.

De onderhandelingen liepen begin deze week vast. UAW stelt nu dat de automaker onvoldoende garanties wil geven over behoud van banen.

GM kondigde vorig jaar aan geen nieuwe producten meer te laten maken in drie Amerikaanse fabrieken. In één daarvan houdt het werk in januari op, waardoor arbeiders zonder werk komen te zitten. GM heeft aangeboden in die fabriek een nieuwe elektrische pick-up te laten maken, maar de arbeidsvoorwaarden kunnen de bond niet bekoren.

1 miljard dollar

Bij tientallen vestigingen van GM ligt sinds vorige maand het werk stil vanwege een conflict over onder meer lonen en banen. Het is de eerste landelijke staking bij GM in twaalf jaar. Kenners schatten dat de acties GM al meer dan 1 miljard dollar hebben gekost.