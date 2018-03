Miljardendeal tussen Novartis en GSK jv

27 maart 2018

08u24

Bron: anp/ats 0 Economie De Zwitserse farmaceut Novartis heeft een grote deal gesloten met het Britse GlaxoSmithKline (GSK) waarbij het zijn belang in het samenwerkingsverband op het gebied van consumentenzorg verkoopt aan GSK. Met die overeenkomst is een bedrag van 13 miljard dollar (10,4 miljard euro) gemoeid.

Novartis verkoopt zijn belang van 36,5 procent in het in 2015 opgerichte Consumer Healthcare aan GSK, dat dan de volledige eigenaar wordt. De divisie is gespecialiseerd in voorschriftvrije producten.

Volgens de Zwitsers stelt de verkoop het bedrijf in staat om zich volledig te focussen op zijn kernactiviteiten. De opbrengst van de transactie kan door Novartis worden aangewend voor onder meer overnames. De deal moet in de tweede helft van het jaar afgerond worden.

Via het samenwerkingsverband verkochten de bedrijven producten voor consumentengezondheidszorg met merken als bijvoorbeeld Sensodyne, Voltaren, Otrivin en Zovirax.

"De verkoop laat Novartis toe om zich te concentreren op de groei van de basisactiviteiten", zegt het farmabedrijf uit Bazel in een mededeling. "De tijd is gekomen voor de verkoop aan een interessante prijs van een activiteiten die niet tot onze kerntaken behoort", aldus CEO Vas Narasimhan.

Consumer Healthcare werd destijds opgericht in het ader van een reorganisatie bij Novartis.