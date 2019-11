Miljardairs voor het eerst sinds jaren wat minder rijk jv

08 november 2019

19u18

Bron: AFP/DPA/BELGA 0 Economie De miljardairs zijn vorig jaar allemaal samen voor het eerst in jaren wat minder rijk geworden, na vijf jaar van sterke toename van hun vermogen. Dat blijkt uit een studie van de Zwitserse bank UBS en consultant PwC. Toch zijn ze in vergelijking met 2013 nog steeds 34,5 procent rijker.

De miljardairs overal ter wereld hadden vorig jaar in totaal een vermogen van 8.536 miljard dollar (7.741 miljard euro). Dat is 388 miljard dollar minder dan in 2017, of een daling van 4,3 procent op jaarbasis. In 2017 lag het totale vermogen nog op een recordhoogte van 8.900 miljard.

Volgens de studie vond de daling vooral plaats in Azië en de gebieden rond de Stille Oceaan, waar de miljardairs eind 2018 2.491 miljard waard waren, 217 miljard minder dan een jaar eerder. In de Amerikaanse regio is wel een lichte stijging te zien van 0,1 procent tot 3.635 miljard, voornamelijk door een stijging van het vermogen van de techreuzen.

De stijging van het vermogen van de miljardairs van de afgelopen vijf jaar heeft een natuurlijke correctie gekend, door de effecten van de fluctuatie van de wisselkoersen en van de schokken op de aandelenmarkt vanwege de geopolitieke onzekerheid, aldus Josef Stadler van UBS. In vergelijking met 2013 zijn de miljardairs wel nog steeds 34,5 procent rijker geworden.

Het aantal superrijken daalde van 2.158 in 2017 naar 2.101 vorig jaar. Veel van hen zijn ondernemers en hangen af van de orders van hun bedrijven, die dan weer lijden onder de vertraging van de economische groei.

In West-Europa waren er vorig jaar 397 miljardairs, die vooral afkomstig zijn uit Duitsland (114), het Verenigd Koninkrijk (54) en Frankrijk (41). De VS tellen met 607 stuks het grootste aantal superrijken, gevolgd door China (325).