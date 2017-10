Miljardaire onthult: "Deze 7 woorden zijn het beste advies dat ik ooit heb gekregen" Karen Van Eyken

15u47

Bron: Forbes, Fortune 0 photo_news Sara Blakely Economie In 2002 kreeg ze de prijs voor 'Ondernemer van het jaar'. Nu is ze miljardaire. Sara Blakely richtte het Amerikaanse bedrijf Spanx op dat shapewear op de markt brengt. Het geheim van haar succes? Eén zinnetje van haar vader.

Sara Blakely is één van de succesrijkste zakenvrouwen ter wereld. In 2012 schopte ze het tot jongste selfmade miljardaire in de gerenommeerde lijst van het magazine Forbes.

Het zaadje van haar welslagen werd volgens Blakely al in haar kindertijd geplant door haar vader. En met het behalen van succes had zijn wijze raad nochtans op het eerste gezicht niets te maken.

High five

Bij het avondeten vroeg hij geregeld: "What did you fail at this week? (Wat waren jouw mislukkingen deze week? nvdr.). Maar hij heeft haar daarvoor nooit een standje gegeven noch gezegd dat ze uit haar fouten moest leren. Nee integendeel, hij gaf zijn dochter een high five en wenste haar proficiat omdat ze een mislukking achter de rug had. "Hij moedigde me steeds aan om te falen", vertelt de oprichtster van Spanx aan het magazine Forbes.

"Het was me toen allerminst duidelijk hoe zijn raadgeving me zou helpen tijdens mijn latere carrière", aldus Blakeley.

Vele mensen durven hun eigen ideeën niet ten uitvoer te brengen omdat ze bang zijn om te falen. "Maar als ik nooit gefaald had, dan zou ik niet gestaan hebben waar ik nu sta", legt ze uit.

"Ik wilde eigenlijk advocate worden maar faalde twee keer voor mijn examen. Dat was blijkbaar de enige manier om een andere weg uit te gaan en een toponderneemster te worden."

Taboe

Blakely is niet de enige bedrijfsleider die een mislukking heeft omgebogen tot een succes. Sinds 2012 worden er wereldwijd zogenoemde 'Fuck up Nights' georganiseerd tijdens dewelke ondernemers niet over hun successen spreken maar wel over hun flops. Met een mislukking gaat vaak nog schaamte gepaard waardoor er een groot taboe op rust om erover te praten. En dat remt de ondernemingszin af en de moed om risico's te nemen.

Falen is leerzaam, vooral voor start-ups. Zo kunnen ondernemers van elkaar leren welk businessmodel werkt en welk niet. Sara Blakely en haar vader leren ons een wijze les. Schaam je niet langer voor een mislukking maar recht je schouders en wees er trots op.