Miljardair Warren Buffett koopt meer Apple-aandelen

15 augustus 2018

09u19

Bron: Belga 0 Economie Het investeringsvehikel van miljardair Warren Buffett heeft zijn belang in Apple verder uitgebreid. Het aandelenpakket van Berkshire Hathaway in Apple is in het tweede kwartaal met ruim 5 procent groter geworden, blijkt uit documenten die bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn ingediend.

Het nieuws zorgt mogelijk voor een nieuwe piek in de beurskoers van de technologiegigant. Toen in mei bekend werd dat Berkshire Hathaway 75 miljoen aandelen Apple had bijgekocht, schoot de koers naar een recordhoogte. In totaal bezit Buffetts fonds ruim 251,9 miljoen aandelen Apple.

Uit hetzelfde document blijkt dat Berkshire Hathaway ook meer aandelen heeft gekocht in zakenbank Goldman Sachs en de luchtvaartmaatschappijen Delta en Southwest Airlines. Het fonds verkleinde daarentegen zijn belang in Wells Fargo en American Airlines, omdat de investeerder het belang niet boven de 10 procent wil laten uitkomen.