Miljardair koopt wereldberoemd Frans wijndomein Petrus… voor 87 miljoen euro per hectare

09 september 2018

Bron: Belga, Reuters 0 Economie Alejandro Santo Domingo, een Amerikaans-Colombiaanse miljardair, heeft 20 procent van het kapitaal van de bekende wijnmaker Petrus in Pomerol, in het zuidwesten van Frankrijk, gekocht. Domingo, die ook al aandelen in AB InBev bezit, telde liefst 87 miljoen euro per hectare neer.

De deal zou al vorig jaar beklonken zijn, maar de verkoop is pas nu uitgelekt in het wijnmagazine La Revue du Vin de France. Wellicht hebben wijnfamilie Moueix en koper Domingo de deal in stilte afgehandeld om eventuele Franse overheidsinterventie te vermijden. Vorig jaar viel een deal tussen de Chinese Alibaba-eigenaar Jack Ma en het Bourgondische wijndomein Clos de Tart in het water nadat het Elysée tussenkwam. Uiteindelijk kocht de Franse zakenman François Pinault het domein.

Het bekende wijndomein van Pomerol, in de buurt van Saint-Emilion, telt 11,5 hectare en levert jaarlijks zo'n 30.000 flessen wijn op. De waarde van het domein wordt op meer dan 1 miljard euro geschat, schrijft de Franse zakenkrant Les Echos.

Domingo telt 200 miljoen euro neer voor 20 procent van het domein, dat komt neer op 87 miljoen euro per hectare. Een waanzinnig bedrag, want volgens een recente schatting van BNP Paribas is één hectare in Pomerol ‘slechts’ 3, 6 miljoen euro waard. Dat is meer dan 24 keer minder dan Domingo ervoor heeft betaald.

“Dit is niet zomaar een wijngaard”, zegt Alex Hall, expert in wijnvastgoed. “Dit is een deal die aan de normale prijzen ontsnapt, dit is Petrus.”

"Beide families kennen elkaar al lange tijd. Deze financiële transactie geeft aan iedereen de opportuniteit om investeringen te doen in andere Europese wijndomeinen. Het is een partnership voor een lange termijn", zegt een naaste van de familie.

Alejandro Santo Domingo zal alvast geen boterham minder moeten eten na deze deal: hij zit op een familiekapitaal van 5 miljard euro. Twee jaar geleden verkocht hij nog zijn aandelen van brouwerij SABMiller aan AB InBev.