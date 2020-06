Microsoft sluit alle fysieke winkels KVDS

26 juni 2020

16u11

Bron: Belga 1 Economie De Amerikaanse softwaregigant Microsoft sluit zijn ruim tachtig fysieke winkels voorgoed. De voornamelijk in de Verenigde Staten gevestigde filialen waren sinds maart gesloten wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus, waarna verkoopmedewerkers klanten online hielpen. Microsoft wil nu op diezelfde voet verdergaan, zo maakte de techreus bekend.

Verkoopmedewerkers van Microsoft zullen voortaan vanuit kantoren van het bedrijf contact met klanten onderhouden, wat uitsluitend via de digitale weg gebeurt. Behalve om verkoopactiviteiten, gaat het bijvoorbeeld ook om hulp bij vragen en cursussen.

De overstap naar volledige onlineverkoop valt samen met een verschuiving in het productaanbod van Microsoft, dat steeds meer uit puur digitale producten bestaat.



Microsoft houdt rekening met een kostenpost van 450 miljoen dollar (circa 401 miljoen euro) wegens de sluiting van de 'bakstenen' winkels. Het gaat daarbij vooral om afschrijvingen op de vestigingen. Tegelijkertijd blijft Microsoft investeren in zijn webshops, die naast de Microsoft-site bestaan uit onlinewinkels voor de spelcomputer Xbox en besturingssystemen van Windows. Samen bereiken die webshops volgens Microsoft 1,2 miljard mensen in 190 landen.