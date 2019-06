Microsoft, Nintendo en Sony waarschuwen Trump voor tarieven op gameconsoles LH

27 juni 2019

16u20

Bron: Belga 0 Economie De technologiebedrijven Microsoft, Nintendo en Sony slaan de handen in elkaar tegen de invoertarieven die de regering-Trump op goederen uit China wil opleggen, en dan vooral tegen de tarieven op gameconsoles.

De bedrijven hebben samen een brief gestuurd naar het Witte Huis. Daarin waarschuwen ze voor de economische gevolgen van zulke tarieven op consoles. Microsoft is producent van de Xbox, Nintendo van de Switch en Sony van de PlayStation.



De drie stuurden de brief op 17 juni naar het kantoor van de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Ze willen dat de videogameconsoles van de lijst worden gehaald met de producten die door de tariefverhogingen getroffen worden. Ze stellen dat een verhoging van de tarieven ervoor zal zorgen dat consoles voor videogames een kwart duurder worden. Ze benadrukken dat 96 procent van de hardware in China wordt geproduceerd. Ook komen banen op de tocht te staan en zullen innovatie en economie worden geraakt.

Omzet van 43,4 miljard dollar

De Amerikaanse videogame-industrie was volgens de drie vorig jaar goed voor een omzet van 43,4 miljard dollar, waarmee ze een aanzienlijke bijdrage levert aan de economie. De sector levert direct en indirect werk aan 220.000 Amerikanen. Het belang van deze groep wordt door hogere tarieven te grabbel gegooid, terwijl de rekening bij de consument komt te liggen, zo waarschuwen ze.