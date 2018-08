Microsoft eist van bedrijven bevallingsverlof KVE

31 augustus 2018

Een opvallende eis van Microsoft: Amerikaanse toeleveranciers moeten hun werknemers betaald bevallingsverlof geven. Doen ze dat niet, komen ze niet in aanmerking voor een contract. De voorwaarde wordt in het komende jaar doorgevoerd, kondigde Microsoft gisteren aan.

Microsoft wil dat toeleveranciers hun werknemers minstens twaalf weken lang doorbetalen bij een bevalling, tot een bedrag van 1000 dollar per week. Dat geldt ook voor mensen die een kind adopteren. Volgens Microsoft is het beter voor moeders, vaders en kinderen.

Bevallingsverlof is in de Verenigde Staten veel zeldzamer dan in Europa. Een op de acht werknemers in het bedrijfsleven krijgt doorbetaald bij een bevalling. Sinds 2015 eist Microsoft al dat toeleveranciers hun werknemers minstens vijftien betaalde snipperdagen per jaar geven. Ook zo'n regeling is in de VS vrij uitzonderlijk.