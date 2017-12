Microsoft België haalt nieuwe CEO uit eigen rangen TK

13u26

Bron: Belga 0 REUTERS Economie Microsoft heeft Brusselaar Didier Ongena aangesteld als CEO voor Microsoft België-Luxemburg. Hij is momenteel in Parijs de commerciële directeur van de West-Europese afdeling voor kmo's en partners van het IT-bedrijf.

Ongena start op 8 januari in zijn nieuwe functie. Hij volgt de Amerikaan Michael Beal op, die bijna vier jaar aan het hoofd stond van de Belgisch-Luxemburgse afdeling. Beal - destijds opvolger van Philippe Rogge - verkast naar de VS, waar hij general manager wordt van de nieuwe opleidingstak van Microsoft in Redmond, maar zal eerst nog de interne overgang verzekeren.

Didier Ongena werkt al veertien jaar voor Microsoft, de laatste jaren in Europese managementfuncties. Hij startte zijn carrière bij de Amerikaanse IT-reus in Brussel. Voor Microsoft BeLux was hij onder meer directeur publieke sector en hij leidde ook de verkoop in de onderwijs-, de zorg- en de communicatiesector, zegt Microsoft in een persbericht.

Bij de BeLux-afdeling wil Ongena het partnernetwerk verder versterken en inzetten op de 'cloud' en kmo's en artificiële intelligentie bij bedrijven. "Het is voor mij fantastisch om terug te zijn waar het in 2003 allemaal begon", zegt de handelsingenieur.