Michelin sluit bandenfabriek in Frankrijk SVM

10 oktober 2019

10u38

Bron: Belga 0 Economie Bandenproducent Michelin is van plan een fabriek in La Roche-sur-Yon (in de Franse Vendée) tegen 2020 te sluiten. Michelin heeft die intentie vandaag bekendgemaakt. Er werken meer dan 600 mensen in de fabriek.

Michelin produceert in La Roche-sur-Yon banden voor vrachtwagens. De sluiting is een gevolg van de moeilijke markt en een verscherpte concurrentie, aldus het bedrijf. De 619 werknemers krijgen de mogelijkheid om elders aan de slag te gaan binnen de groep, belooft Michelin.

De fabriek in La Roche-sur-Yon werd in 1971 geopend. Ondanks een recente investering van 70 miljoen euro kon de fabriek niet op tegen de concurrentie van ingevoerde Chinese banden. Eind september kondigde Michelin al de sluiting aan van een fabriek in het Duitse Bamberg.

Wereldwijd werken 110.000 mensen voor de bandenreus. 20.000 onder hen zijn actief in Frankrijk.