Michel: "Als Britten gezond verstand gebruiken blijven ze in de douane-unie" SVM

23 mei 2018

18u26

Bron: Belga 0 Economie Premier Charles Michel heeft vandaag in Londen met zijn Britse ambtgenote Theresa May van gedachten gewisseld over de moeizame onderhandelingen over de brexit. "Het gezond verstand zou zijn om in de douane-unie te blijven", verklaarde de premier na afloop.

Eind maart 2019 verlaten de Britten de Europese Unie. De onderhandelingen daarover naderen een cruciale fase. Dit najaar moeten beide partijen een juridisch akkoord over de boedelscheiding afhameren én een politieke verklaring opstellen over de toekomstige relaties.

De conservatieve regering van May blijft echter worstelen met de Ierse grenskwestie. Hoe kan ze vermijden dat er tussen Noord-Ierland en Ierland opnieuw grenscontroles moeten ingevoerd worden als Groot-Brittannië uit de douane-unie stapt?

"Kan niemand forceren"

"Het gezond verstand zou zijn om in de douane-unie te blijven. Dat is vandaag een rode lijn van het Verenigd Koninkrijk. We zullen de volgende weken zien in welke mate men kan bewegen in de richting van een oplossing", observeerde Michel. "Ik kan argumenten ontwikkelen, ik kan pleiten, maar ik kan niemand forceren."

Michel beseft dat het vertrek uit de douane-unie een speerpunt van de brexiteers is. "Iedereen weet dat de soevereiniteit en de mogelijkheid om eigen handelsakkoorden te sluiten een belangrijk punt was in de campagne. Deze discussie heeft dan ook effect op een zeer belangrijke politieke kwestie hier."

Europese Commissie

De Europese Commissie voert de onderhandelingen met Londen. Het zijn echter de regeringsleiders die op het einde van de rit hun fiat moeten geven. Michel was naar Londen afgereisd om -in aanloop naar de belangrijke Europese toppen van juni en oktober- meer zicht te krijgen op de Britse standpunten en de achterliggende drijfveren. "Een goede kennis van de politieke situatie hier helpt ook om een positie in naam van België te verdedigen."

"Stabiliteit bieden is cruciaal"

De premier herinnerde er nogmaals aan dat de gevolgen van de brexit, de douanekwestie en de toekomstige relaties van groot belang zijn voor België. Op vlak van handel en economie is Groot-Brittannië nu eenmaal een belangrijke partner. "Zo snel mogelijk rechtszekerheid en stabiliteit bieden is cruciaal. We delen die vaststelling met het Verenigd Koninkrijk, maar dat betekent dat we nog veel inspanningen moeten leveren in de onderhandelingen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen."

Premier May belooft in de loop van de komende weken een witboek te presenteren. Dat lijvige document zou meer duidelijkheid moeten bieden over de relaties die de Britten na de brexit en na de overgangsperiode tot eind 2020 met het Europese vasteland willen onderhouden.