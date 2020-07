Merkel acht mislukking van EU-top mogelijk SVM RL JV

19 juli 2020

03u41

Bron: Belga, DPA, ANP 98 UPDATE De EU-top over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting, die aan een derde dag begint na een zaterdag van moeizame onderhandelingen, kan ook op niets uitlopen. Maar “er is veel goede wil”, zegt bondskanselier Angela Merkel, die zaterdagavond nog geërgerd opstapte uit overleg met onder anderen de Nederlandse premier Mark Rutte.



Merkel, die in de onderhandelingen het voortouw neemt, heeft zondagochtend vooroverleg met de Franse president Emmanuel Macron en de Belgische EU-president Charles Michel. Rond het middaguur zetten ook de andere regeringsleiders zich aan nieuwe besprekingen over het herstelfonds en de begroting, samen goed voor ruim 1.800 miljard euro. Michels ambtenaren hebben afgelopen uren nieuwe voorstellen bedacht om de vele meningsverschillen die er nog zijn, te overbruggen.

“Of het tot een oplossing komt, kan ik niet zeggen”, aldus Merkel vanochtend in Brussel. Ze voegde eraan toe: “Er is veel goede wil, maar er zijn ook veel standpunten. (...) Het kan zijn dat het vandaag niet tot een resultaat komt.”

Charles Michel verlengde de buitengewone top met een dag om ‘s nachts een compromisvoorstel uit te werken.

Bij aankomst noemde Merkel de omvang van het herstelfonds en financiële sancties voor landen die de rechtstaat uitkleden, als twee van de belangrijke twistpunten. Bij de onderhandelingen over die eerste kwestie trof de bondskanselier op de late zaterdagavond Rutte en diens ‘zuinige’ bondgenoten tegenover zich. Zij blijven eisen dat het fonds minder groot wordt en vooral minder subsidies en meer leningen bevat.

De wensen van de ‘zuinige vier’, die inmiddels versterking hebben gekregen van Finland, eisten de eerste twee etmalen van de top veel aandacht op. Tijdens het diner zaterdag zou voor het eerst uitgebreider zijn gesproken over de koppeling tussen aanspraken op het herstelfonds en de bescherming van de rechtstaat. Daar zijn vooral Hongarije en Polen fel tegen gekant.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte schetste eerder al een somber beeld van de onderhandelingen over het relanceplan en de meerjarenbegroting op de Europese top. “We zijn vastgelopen. Het is veel gecompliceerder dan verwacht”, verklaarde hij in een Facebookpost.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz liet op zijn beurt al verstaan dat de onderhandelingen “in de goede richting bewogen”, maar Conte heeft duidelijk een andere visie. Italië, dat zwaar is getroffen door de coronapandemie, heeft uitzicht op tientallen miljarden euro’s aan subsidies uit het relancefonds. Volgens Conte liggen er echter nog veel openstaande problemen op tafel.

“We onderhandelen hard met Nederland en met de andere zogenaamd zuinige landen. Zij vinden niet dat er nood is aan een substantieel antwoord en stellen ook leningen in vraag”, klonk het. Conte zal blijven vechten voor een “efficiënt pakket dat in verhouding staat tot de crisis die we beleven”.

Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken blijven ijveren voor een kleiner fonds met minder subsidies. De vier genieten daarbij ook discrete steun van Finland. Italië en Spanje verdedigen een relancefonds van 750 miljard euro. Ook Michel houdt vooralsnog vast aan dat volume. Eerder op de dag stelde hij bij wijze van compromis wel voor om 50 miljard euro aan subsidies uit het fonds om te zetten in leningen.

“Kribbig weggelopen”

Toch lijkt de starre houding van de zuinige landen steeds meer irritatie op te wekken. Angela Merkel en Emmanuel Macron zijn zaterdagnacht zelfs “kribbig” weggelopen uit overleg met de Nederlandse premier en zijn Oostenrijkse, Deense, Zweedse en Finse bondgenoten. Rutte erkende dat na afloop van de tweede dag. De spanning over de volgens ingewijden blijvend stugge houding van Rutte was zo hoog opgelopen dat Macron dreigde in zijn vliegtuig naar huis te stappen.

De zeven leiders waren na het diner van de 27 nog bij elkaar gaan zitten om, samen met Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, te bespreken of een akkoord binnen bereik ligt en hoe de gesprekken zouden kunnen “landen”. Er zijn wel vorderingen gemaakt maar de posities liggen nog ver uiteen. Op gegeven moment zijn Merkel en Macron “kribbig de zaal uitgelopen”, zei Rutte, maar volgens hem was hij “niet de enige oorzaak” waarom ze dat deden.

De Duitse delegatie verklaarde zaterdagnacht dat het “te vroeg is om te kunnen zeggen of er zondag een oplossing zal zijn. Maar het is de moeite waard om verder te werken want er is brede wil bij de lidstaten om oplossingen te vinden.”

De inzet

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie onderhandelen al sinds vrijdagochtend in Brussel over een gemeenschappelijk antwoord op de coronacrisis. Alles samen ligt er ruim 1.800 miljard euro op tafel om de economie erbovenop te helpen.

Zo gaat de top zondag een derde dag in. Verwacht wordt dat Michel aan de hand van bilaterale gesprekken en andere meetings in kleinere groepen een nieuwe compromistekst zal voorbereiden. Tegen het middaguur wil de Belgische oud-premier alle leiders opnieuw bijeenroepen.

De verlenging zorgt wel voor complicaties in de agenda van premier Sophie Wilmès. Zij heeft voor zondagochtend een overlegcomité over het toenemend aantal coronabesmettingen bijeengeroepen. De premier heeft alvast beslist die vergadering een half uur vroeger van start laten gaan, om 10.00 uur.

