Mercedes wil medische apparatuur maken

30 maart 2020

15u19

Bron: Belga 0 Economie De Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz biedt aan om te helpen bij de productie van medische apparatuur. "Met behulp van 3D-printers kunnen onderdelen worden geproduceerd die dringend nodig zijn in de medische technologie als gevolg van de Covid-19-pandemie", zegt de autoconstructeur.

Mercedes-Benz gebruikt 3D-printers voor de productie van jaarlijks zowat 150.000 onderdelen in kunststof of metaal. Zijn "zeer bekwame team en jarenlange ervaring in 3D-printtechnologie" wil de autobouwer nu aanwenden voor medische doeleinden in de coronacrisis. De constructeur stelt daarvoor de volledige capaciteit ter beschikking.

"We zijn daarom in contact met de deelstaatregering van Baden-Württemberg", zegt Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz en verantwoordelijk voor productie en levering. "Onze expertise en specialistische kennis zijn beschikbaar voor de productie. Het is nu aan de medische technologiesector om contact met ons op te nemen. Onze 3D-printers staan gereed.”

