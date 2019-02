Mercedes geeft 130.000 medewerkers bonus van bijna 5.000 euro HR

08 februari 2019

08u35

Bron: Motor1 0 Economie Zowat 130.000 medewerkers van Mercedes in Duitsland mogen zich verheugen op een bonus van bijna 5.000 euro voor hun inzet en loyaliteit van het afgelopen jaar. Een mooi bedrag, en toch ligt de winstpremie deze keer lager dan vorig jaar.

2018 was een goed jaar voor Mercedes. Het bedrijf krikte zowel de verkoop als de omzet op. Er werden bijna 2,4 miljoen wagens verkocht, waardoor het Duitse merk haar stevige toppositie behoudt in het segment van luxewagens. Het geld dat ze daarmee verdienen, verdwijnt niet allemaal in de zakken van directeurs en aandeelhouders. Alle werknemers pikken hun graantje mee. Het hangt een beetje af van de individuele situatie, maar ze kunnen een bonus verwachten tot 4.965 euro.

De nettowinst van Daimler-Mercedes daalde wel ten opzichte van vorig jaar: 11,1 miljard euro in 2018, tegenover 14,3 miljard euro in 2017. Daardoor is de premie dit jaar lager dan vorig jaar, toen de werknemers een recordbonus van 5.700 euro mee naar huis kregen.

Bonussen zijn goed ingeburgerd bij Duitse automerken. De 23.000 vaste werknemers van Porsche kregen vorig jaar zelfs een eenmalige uitkering van 9.656 euro. Ook dat was een recordbedrag.

Bekijk ook:

Even zwaaien met een scanner, en minder dan 30 seconden later rijden hackers weg met dure sleutelloze Mercedes.