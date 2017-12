Mensen van vreemde origine blijven met achterstand kampen op Belgische arbeidsmarkt avh

12u37

Bron: Belga 2 anp . Economie Mensen van vreemde origine blijven met een zware achterstand kampen op de Belgische arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jongste "socio-economische monitor" van de FOD Werkgelegenheid en Unia, de derde in zijn soort die de situatie tot 2014 belicht.

Nergens in Europa is de achterstand van personen van vreemde orgine zo groot als in België. Bovendien blijkt dat een betere opleiding de jobkansen wel vergroot, maar de hardnekkige ongelijkheden niet wegneemt.

Het tweejaarlijkse rapport is verontrustend. Terwijl de werkgelegenheidsgraad voor personen van Belgische origine in 2014 op 73 procent ligt, is in veel gevallen minder dan de helft van personen met een migratieachtergrond aan het werk. Nergens in de Europese Unie is de kloof zo groot.

De werkgelegenheidsgraad voor mensen uit sub-Sahara-Afrika bedraagt slechts 42,5 procent en voor personen uit de Maghreb 44,3 procent. Jongeren uit Afrika en de Maghreb moeten ook veel langer zoeken naar een eerste baan en lopen daardoor ook meer kans om langdurig werkloos te worden.

Opmerkelijk is dat een betere opleiding dan wel de kansen op een job vergroot, maar de kloof niet wegneemt. Ter illustratie: een hooggeschoolde jongere van Afrikaanse of Maghrebijnse origine moet gemiddeld twaalf maanden zoeken naar een eerste baan, tegen slechts drie maanden voor een Belgische hooggeschoolde. Gemiddeld ligt de werkzaamheidsgraad van hoogopgeleiden van niet-EU-origine 10 procentpunt lager dan hoogopgeleiden afkomstig uit een land van de Europese Unie. Recent ingeweken hoogopgeleide EU-burgers hebben gemiddeld dezelfde werkgelegenheidskansen als laagopgeleiden van Belgische origine. Ook gezin en gender speler een belangrijke rol, waarbij vrouwen met kinderen nog slechts een werkzaamheidsgraad van 30,6 procent laten zien.

Discriminatie

De auteurs van het rapport zien verschillende verklaringen voor de ongelijkheid: in de eerste plaats discriminatie, maar ook hoge drempels bij intrede op de arbeidsmarkt en een beperkte arbeidsmobiliteit, ongelijke onderwijskansen en de moeilijkheid om de vicieuze cirkel waarbij niemand werkt te doorbreken.

Mystery calls

Unia pleit voor meer middelen om de antidiscriminatiewetgeving te kunnen afdwingen, zoals praktijktests. Minister van Werk Kris Peeters hoopt dat die in februari of maart volgend jaar definitief van start kunnen gaan. "Het voorstel van mystery calls door de sociale inspectie na een melding, is goedgekeurd in eerste lezing in de commissie. Ik hoop de wet dit jaar goedgekeurd te krijgen en enkele maanden later te kunnen starten", zei hij bij de voorstelling van het rapport. Ook datamining kan volgens Peeters een mogelijkheid zijn om zogenaamde "probleemsectoren" te identifceren en autoregulering af te dwingen. "De situatie is dermate ernstig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen: de overheid maar ook de civiele maatschappij, werkgevers én de mensen van vreemde origine zelf", klonk het.