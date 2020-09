Megadeal: Nvidia koopt Britse chipontwikkelaar Arm over voor 34 miljard euro jv

14 september 2020

08u07

Bron: DPA/ANP/BLOOMBERG 2 Economie De Britse chipontwikkelaar Arm, een sleutelspeler in de smartphonesector, komt in Amerikaanse handen. De producent van chips en grafische kaarten Nvidia legt zowat 40 miljard dollar (bijna 34 miljard euro) op tafel om Arm over te nemen van de huidige eigenaar, het Japanse technologieconcern SoftBank. Dat hebben de betrokken ondernemingen aangekondigd. Het zou gaan om een van de grootste overnames in de chipsector ooit.

"We hebben een definitieve overeenkomst bereikt met Nvidia om alle aandelen in Arm te verkopen voor een waarde van maximaal 40 miljard dollar", zei SoftBank in een persbericht. Nvidia betaalt onder meer 21,5 miljard dollar in aandelen en 12 miljard dollar cash, later kan er nog 5 miljard dollar volgen als bepaalde doelstellingen gehaald worden.

Arm zorgt voor de basisarchitectuur van de chips, die in bijna alle smartphones en de meeste tabletcomputers gebruikt worden. Op basis van het Arm-ontwerp ontwikkelen bedrijven als Apple en Samsung de processoren voor hun smartphones. Ook het chipconcern Qualcomm, wiens processoren in veel Android-telefoons steken, baseren zich op die basischips van Arm. Het Britse bedrijf staat ook voor een doorbraak in de pc-markt, want Apple schakelt voor zijn Mac-computers over op Arm-technologie. Het eerste model wordt nog dit jaar verwacht.

Nvidia belooft dat de hoofdzetel van Arm in Groot-Brittannië zal blijven. Er komt ook een onderzoekscentrum voor robottechnologie, autonoom rijden en gezondheidszorg.

De deal is onder voorbehoud van goedkeuring door autoriteiten in onder meer Groot-Brittannië, China, de Verenigde Staten en de Europese Unie, staat in het schrijven. Hij zou binnen zowat anderhalf jaar rond moeten zijn.

SoftBank kreeg Arm in september 2016 in handen voor circa 31 miljard dollar.