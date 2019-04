Megadeal in Amerikaanse olie- en gassector TVC

12 april 2019

13u35

Bron: Belga 0 Economie Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron neemt zijn branchegenoot Anadarko Petroleum over. De deal heeft een waarde van 33 miljard dollar, omgerekend ruim 29 miljard euro.

Het gaat om een transactie in aandelen en contanten. In totaal, inclusief schuld, is er met de aankoop een bedrag van 50 miljard dollar gemoeid. Met de aankoop wil Chevron zijn upstream-activiteiten, oftewel de exploratie en winning van olie, uitbreiden. Het is de bedoeling dat de overname in de tweede helft van het jaar wordt afgerond, maar aandeelhouders en toezichthouders moeten nog goedkeuring geven.

Chevron gaat als onderdeel van de overname de komende jaren voor 15 miljard tot 20 miljard dollar aan bezittingen verkopen. Verder wordt het jaarlijkse aandeleninkoopprogramma vergroot tot 5 miljard dollar.

Het aandeel van Anadarko steeg voorbeurs met bijna 5 procent na de aankondiging van het nieuws. De aandelen van Chevron verloren 2 procent. Het akkoord waardeert Anadarko op 65 dollar per aandeel.