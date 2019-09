Megabeursgang van WeWork gaat voorlopig niet door HR

30 september 2019

17u58

Bron: Belga 0 Economie De megabeursgang van WeWork gaat voorlopig niet door. The We Company, het moederbedrijf van de verhuurder van gedeelde werkruimtes, heeft formeel een verzoek ingediend om zijn plannen voor een beursdebuut in te trekken.

WeWork gold lang als een veelbelovend bedrijf. Maar sinds de plannen voor een beursgang bekend raakten, kwamen steeds meer lijken uit de kast. Zo was er forse kritiek op de inmiddels vertrokken topman en mede-oprichter Adam Neumann, die onder meer leningen aan zichzelf verstrekte. Ook vroegen beleggers zich af in hoeverre het bedrijf zijn interne zaakjes op orde had.

Aanvankelijk werd gedacht dat WeWork bij een beursgang een prijskaartje van ruim 47 miljard dollar zou krijgen. De meeste recente schatting was echter al naar beneden bijgesteld tot onder de 15 miljard dollar. Onder meer de Japanse aandeelhouder SoftBank zag daardoor een beursgang niet meer zitten.

In een mededeling aan het personeel zeggen de nieuwe co-CEO's Artie Minson en Sebastian Gunningham dat WeWork nog altijd van plan is om naar de beurs te gaan, “maar we kunnen dit slechts één keer doen en willen het goed doen. We gaan nu focussen op het verbeteren van onze kernactiviteit, met de nadruk op winstgevendheid”. Een nieuwe poging om naar de beurs te trekken, zou pas voor volgend jaar zijn.