Meer vrije beroepers dan handelaars: “Als je hard werkt, word je ook beloond”

Economie Of het nu als arts, boekhouder, notaris, makelaar of psycholoog is: het vrij beroep is populairder dan ooit. Vorig jaar telde ons land een recordaantal van bijna 360.000 zelfstandige beoefenaars. "Dit is een heel aantrekkelijke vorm om in het beroepsleven te stappen."

Bijna één op de drie (31%) van de ruim 1,1 miljoen zelfstandigen in ons land levert nu een dienst die vooral uit een intellectuele prestatie bestaat. Dat blijkt uit de jaarlijkse 'Polsslag van het Vrije Beroep' van de Federatie van Vrije Beroepen (FVB). "De vrije beroepers vormen daarmee de grootste groep zelfstandigen - groter dan de handelaars", weet federatievoorzitter Marieke Wyckaert. "De voorbije tien jaar kwamen er meer dan de helft (+58%) beoefenaars bij." De federatie ziet vooral veel jonge mensen instappen. "Vorig jaar alleen al kozen 38.288 starters voor het statuut van zelfstandige in vrij beroep. Het is - zodra de noodzakelijke opleiding achter de rug - een redelijk laagdrempelige manier om aan het werk te gaan. Een computer en wetboek of tekentafel: meer heeft een advocaat of een architect niet nodig."

Speelt volgens Wyckaert eveneens: de neiging bij jongeren om zich langer te scholen. "Zij zien het vrije beroep niet zelden als een vorm van voortgezette opleiding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichte driejarige stage die jonge advocaten en vastgoedmakelaars moeten doorlopen om de beroepstitel te krijgen. Dan is dit een zeer aantrekkelijke vorm: men staat op eigen benen, wordt betaald, proeft van het vak en doet ervaring op."

Meer vrouwen

De snelst groeiende groep is die van de intellectuele diensten, zoals arbeidsbemiddelaars, computerconsultants, verzekeringsagenten, wetenschappers, gediplomeerde coaches, vertalers en tolken. In 2019 waren zij met 194.023 beoefenaars goed voor meer dan de helft (54%) van alle vrije beroepers. Op twee: de zorgsector, met daarin al bijna 70.000 paramedici als verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen en vroedvrouwen. Dat draagt er ongetwijfeld toe bij dat het vrije beroep vervrouwelijkt. Vorig jaar waren de mannen (55%) nog in de meerderheid, maar de vrouwen maken een stevige opmars. "Dat wordt vooral zichtbaar als je naar de jongere leeftijdscategorie tot 35 jaar kijkt", zegt Wyckaert. "Daar zijn vrouwen al in de meerderheid, met een aandeel van 54%. Er studeren nu eenmaal ook meer vrouwen af."

Opstapje

Tegenover het grote aantal starters staan ook stoppers: welgeteld 14.240 vorig jaar - ook op jonge leeftijd. Tussen de 25 en 35 jaar stopt bijna één op de drie. Een mogelijke verklaring is het groot aantal studenten dat kort na de verplichte stage beslist om te stoppen als zelfstandige. "Voor velen is het vrij beroep een opstapje naar het bedrijfsleven. Om uiteindelijk bijvoorbeeld bedrijfsjurist te worden, architect binnen een bouwbedrijf of als dokter in de farmaceutische industrie aan de slag te gaan." Maar de meerderheid blijft een vrij beroeper - soms levenslang. Want een verplichte leeftijd om te stoppen is er niet, zo weten ook de 185 actieve artsen ouder dan 85 jaar.

Specialist-gynaecoloog Silvie Aendekerk (32): "Geen patiënt, geen inkomen. Maar wel mogelijkheid om me te specialiseren"

Dokter Silvie Aendekerk (32) startte in januari als zelfstandig gynaecoloog in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. "Zoals het merendeel van de huisartsen en specialisten besloot ook ik als zelfstandige aan het werk te gaan", vertelt de specialist-gynaecoloog. "Dat heeft zowel voor- als nadelen. Een plus: ik kan mijn werkuren iets flexibeler plannen - toch aangenaam voor een job die al zo druk is. Bovendien laat het me toe om me verder te specialiseren: elke dinsdag werk ik in de vulvakliniek van het UZ Gent, waar ik welbepaalde patiënten zie met specifieke huidaandoeningen, terugkerende infecties of pijn bij het vrijen."

Een nadeel mocht Aendekerk al tweeënhalve maand na haar start ondervinden bij het uitbreken van de coronacrisis. "Het was de voorbije maanden waarschijnlijk voordeliger geweest als ik er tijdens de opleiding voor had gekozen als school- of bedrijfsarts of als universitair werknemer in dienstverband aan de slag te gaan en gewoon te worden doorbetaald op basis van een contract. Voor mij gold zoals voor elke zelfstandige: geen patiënten, geen inkomsten. En plots viel alles zo goed als stil, met enkel nog strikt noodzakelijke consultaties. Gelukkig kunnen bevallingen geen drie maanden worden uitgesteld. Maar het is niet zo dat ik als 'starter' al een enorm patiëntenbestand met zwangere vrouwen had opgebouwd. Plots zat ik dus met beduidend minder werk. Maar als drukbezette zelfstandige kon ik zo als mama dan weer wel meer tijd met mijn eigen twee kindjes doorbrengen."

Vastgoedmakelaar Elias Meysroodt (24): "Als je hard werkt, word je ook beloond"

Elias Meysroodt (24) uit Menen zette vorig jaar als vrij beroeper zijn eerste stappen in het vak van vastgoedmakelaar. "Ondanks de coronacrisis realiseerde ik dit jaar al 35 verkopen", klinkt het niet zonder trots. "Dan is het fijn om 'volgens prestaties' te worden betaald." Meysroodt werkt via zijn eenmanszaak voor vastgoedkantoor Resida by Agence Vermeersch. "In onze sector is het aangewezen als zelfstandige te starten. Om erkend makelaar te kunnen worden, is het nodig eerst enkele jaren een BIV-stage te doorlopen in een erkend kantoor. Die ervaring wordt doorgaans als zelfstandige vergaard. Ik moet zelf mijn verkoopportefeuille zien op te bouwen, maar mijn 'werkgever' ondersteunt me daar wel in - onder meer met de vele opleidingen."

Meysroodt ziet het als een extra motivatie dat hij, weliswaar onder de vleugels van een gevestigde naam, voor eigen rekening werkt. "Mijn verloning bestaat vooral uit commissie: als je hard werkt, word je ook beloond. Werkdagen van 8 tot 20.30 uur zijn voor mij geen uitzondering, en dat 7 op 7. Het is een harde stiel. Maar als ik tussen twee afspraken wil gaan sporten of inkopen wil doen, dan kan dat. Ook dat is onderdeel van het leven als zelfstandige."

