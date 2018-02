Meer verkoop en meer winst voor Heineken EB

12 februari 2018

08u27

Bron: ANP, Bloomberg 0 Economie De Nederlandse bierbrouwer Heineken heeft 2017 afgesloten met meer winst, op een hogere omzet. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers. De brouwer profiteerde deels van overnames, terwijl Heineken ook op eigen kracht goede groeicijfers kon overleggen. Het biervolume viel op jaarbasis 3 procent hoger uit.

Het merk Heineken kende een volumegroei van 4,5 procent, de beste prestatie in jaren. Dit dankte de onderneming mede aan het alcoholvrije pils van het eigen merk, dat momenteel in zestien landen beschikbaar is.

Vorig jaar namen de Nederlanders de Braziliaanse tak van de Japanse concurrent Kirin over. "De integratie en de resultaten zijn heel bemoedigend", aldus CEO Jean-François van Boxmeer, een Belg.

Heineken zette een jaaromzet in de boeken van 21,9 miljard euro. Dat betekende een stijging op eigen kracht met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep bleef een winst van ruim 2,2 miljard euro over. Daarmee viel de winst op autonome basis 9,3 procent hoger uit.

Hoger dividend

Voor dit jaar verwacht de brouwer dat de winstmarge met 25 basispunten zal groeien, minder dan de doelstelling van een groei met 40 basispunten die Heineken jaarlijks vooropstelt.

Het Nederlandse bedrijf wil een dividend van 1,47 euro per aandeel uitkeren, of 9,7 pct meer dan een jaar eerder.

Heineken is, na ABInbev, de grootste bierbrouwer ter wereld.