Meer passagiers vorige maand voor Ryanair ondanks enorme problemen met personeel jv

17u48

Bron: The Independent 0 REUTERS Economie De Ierse prijsvechter Ryanair noteerde in november een stijging van zes procent van het aantal passagiers in vergelijking met vorig jaar. Dat is opvallend omdat Ryanair de voorbije maanden met ernstige personeelsproblemen kampte, waardoor duizenden vluchten werden afgelast.

Vorige maand vervoerde Ryanair 9,3 miljoen passagiers. Dat is zes procent meer dan de 8,8 miljoen klanten van vorig jaar in november. Blijkbaar heeft de luchtvaartmaatschappij weinig hinder ondervonden van de personeelscrisis tijdens de nazomer en herfst. De bezettingsgraad steeg zelfs met 1 procentpunt tot 96%. Volgens Ryanair heeft dat te maken met de lagere ticketprijzen.

De laatste maanden had de budgetvlieger het niet onder de markt met het werkrooster van het eigen personeel. Het besloot daarom om zo'n 20.000 vluchten te cancelen. De reisplannen van maar liefst 750.000 klanten werden zo gedwarsboomd. Kostprijs van de compensaties en de loonsverhoging voor piloten: 70 miljoen euro.

Maar dat bleef dus allemaal zonder zware gevolgen op langere termijn, zoals ook was voorspeld. De lowcost boekte in de zes maanden tot eind september een winst na belasting van bijna 1,3 miljard euro. In Europa is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij qua passagiersaantallen.