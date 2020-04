Meer meldingen van criminele geldstromen IB

01 april 2020

04u51

Bron: Belga 0 Economie Bij de antiwitwascel zijn de voorbije week 650 meldingen over verdachte geldstromen binnengekomen. Dat is meer dan gemiddeld. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mondmaskers en handgels, schrijft De Tijd vandaag.

Bij de antiwitwascel komen alle meldingen binnen over geldoverschrijvingen, stortingen in cash, beta­lingen met de kaart en andere transacties die mogelijk te maken hebben met criminele activiteiten of de ­financiering van terrorisme. Die meldingen komen uit meer dan 30 sectoren en beroepen, zoals de banken, de wisselkantoren, Bpost, notarissen en boekhouders.

De voorbije week zijn bij de Belgische antiwitwascel liefst 650 meldingen toegestroomd. Dat zijn er meer dan gemiddeld. Normaal gaat het om zowat 500 meldingen per week. In een willekeurige week in januari waren dat er nog 400, bevestigt de antiwitwascel aan De Tijd.

Geld stroomt in onderwereld

De reguliere economie mag dan zijn stilgevallen tijdens deze corona­crisis, in de onderwereld blijft het geld lustig stromen. De antiwitwascel zag ook meldingen die rechtstreeks verband houden met de crisis. "In de jongste meldingen valt op dat verschillende oplichtingen daarmee te maken hebben", zegt Kris Meskens, secretaris-generaal van de antiwitwascel.

"Het gaat om beloftes mondmaskers of alcoholische handgels te leveren, waarbij mensen al een bedrag op voorhand moeten betalen maar de producten nooit worden opgestuurd. Er wordt dus ingespeeld op de stress en de paniek bij de bevolking om zogenoemde advancedfee-fraude te plegen.”