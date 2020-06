Meer dan vier op de tien van de Belgen werkte minder in april ADN

16 juni 2020

11u49

Bron: Belga 0 Economie In april heeft 45 procent van de Belgen minder gewerkt dan gewoonlijk. Dat becijferde statistiekbureau Statbel in een tweede maandelijkse analyse naar aanleiding van de coronacrisis. Ondanks het systeem van tijdelijke werkloosheid, daalde volgens deze voorlopige cijfers ook de werkgelegenheidsgraad.

April is de eerste volledige maand waarin de maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dammen van kracht waren. Vele takken van de economie hielden de deuren gesloten, waardoor werknemers vaak gedeeltelijk of volledig op tijdelijke werkloosheid gezet werden. In maart werkte bijna één op de vier werkende Belgen minder dan gewoonlijk, maar toen ging de lockdown pas in in de tweede helft van de maand.

Ondanks het feit dat werknemers in tijdelijke werkloosheid als werkend worden beschouwd, daalde de werkgelegenheidsgraad van 20-tot-64-jarigen licht van 70,6 procent in maart naar 70 procent. De werkgelegenheidsgraad geeft het aandeel Belgen met een job in deze leeftijdscategorie weer.



De cijfers zijn afkomstig uit de Enquête naar Arbeidskrachten. Statbel wil met de maandcijfers de coronacrisis op de arbeidsmarkt mee in kaart brengen. Normaliter worden de cijfers per kwartaal of jaar gepubliceerd.

