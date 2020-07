Meer dan ooit controle op witte kassa in horeca: voor 4,7 miljoen euro aan boetes KVDS

30 juli 2020

08u41

Bron: Belga 0 Economie De fiscus heeft vorig jaar een recordaantal horecazaken gecontroleerd op hun gebruik van de witte kassa. Bij twee grote acties werden maar liefst 10.000 horecazaken onder de loep genomen. Dat schrijft De Tijd, op basis van cijfers die Kamerlid Steven Matheï (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). In totaal werd voor 4,7 miljoen euro aan boetes uitgeschreven.

Het afgelopen jaar heeft de fiscus 3.418 boetes opgelegd aan horecazaken die niet in orde waren met de witte kassa. Het ging dan om zaken die onterecht nog geen witte kassa gebruikten of nog een andere, niet geregistreerde kassa naast de witte kassa.

Voeding

Bij een eerste grote controleactie was 2,8 procent niet in orde. Bij een andere controleactie op horecazaken waarvan men vermoedde dat ze onterecht nog geen witte kassa hadden, liepen 702 van de 1.620 gecontroleerde zaken tegen de lamp, of ruim 43 procent. In Vlaanderen bleek 37 procent van de gecontroleerde etablissementen niet in orde, een pak minder dan in Brussel en Wallonië (beide ongeveer 48 procent).

Vanaf 2010 werd de btw voor voeding in de horeca verlaagd van 21 naar 12 procent. Die verlaging werd gekoppeld aan de invoering van geregistreerde kassa's vanaf 1 juli 2016. De witte kassa is verplicht voor horecazaken die een jaaromzet van meer dan 25.000 euro halen uit restaurant- of cateringdiensten.

De fiscus heeft zijn controles doorheen de jaren aangepast, waardoor het aantal horecazaken dat werd betrapt, schommelt. In 2018 werden 1.760 etablissementen gecontroleerd, waarvan de fiscus vermoedde dat ze geen witte kassa gebruikten, in 2017 werden maar 744 zaken gecontroleerd.

Lees ook: Nu we voor nieuwe economische crisis staan: wat hebben we geleerd uit de grote recessie van 2008? (+)