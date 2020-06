Meer dan honderd banen bedreigd bij LKQ Belgium ADN

30 juni 2020

10u27

Bron: Belga 0 Economie Bij LKQ Belgium, een verdeelcentrum van auto-onderdelen en aanverwante producten voor onder meer garages, zijn 108 banen bedreigd. Dat is een kwart van het personeel. Dat meldt een vakbondsbron dinsdag.

De directie van het bedrijf heeft vrijdag aan het personeel bekendgemaakt dat er 108 mensen zouden ontslagen worden.

Het bedrijf met hoofdzetel in Vilvoorde stelt verspreid over het hele land in enkele tientallen vestigingen in totaal circa 350 à 400 mensen te werk. Het is een onderdeel van de Nederlandse holding Sator en realiseerde het afgelopen jaar een tiental overnames van filialen.



De procedure-Renault voor collectieve ontslagen is opgestart.