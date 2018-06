Meer dan helft van online aankopen door Belgen gebeurt bij buitenlandse webshops Redactie

14 juni 2018

14u50

Bron: Belga 0 Economie Meer dan de helft (55 procent) van de online aankopen door Belgen gebeurt bij webshops die in het buitenland gevestigd zijn. Dat zei CEO van handelsfederatie Comeos Dominique Michel bij de voorstelling van de jaarlijkse E-commercebarometer.

De online aankopen in ons land zijn goed voor 9 procent van het totale aantal aankopen. "En we schatten dat meer dan de helft van de aankopen naar het buitenland gaat", aldus Michel. "Het is een grote uitdaging om die trend te kunnen omkeren."

De aankopen in buitenlandse webshops stijgen bovendien. "Vier jaar geleden was het buitenlandse aandeel nog 33 procent, nu gaat het al om 55 procent", zegt Michel. En dat heeft concrete gevolgen voor zowel de sector als de tewerkstelling.

Ook bouwen buitenlandse bedrijven steeds vaker logistieke centra in de buurlanden om de Belgische klant te bevoorraden. Eerder berekende Comeos al dat ons land daardoor 13.000 tot 15.000 jobs misloopt.

"We kampen met een structurele handicap tegenover de buurlanden", zegt Michel. "Eerst en vooral is het het probleem van de aanpassing. Uit de resultaten blijkt dat de mensen vooral 's avonds aankopen doen en op zondag, maar het is duur om mensen op zondag te laten werken. Bij ons start de nacht bovendien al om 20 uur, in Nederland pas om middernacht."

Loonhandicap

Daarnaast is het duidelijk dat de Belg in de eerste plaats online aankopen doet om tijd te winnen, maar hij kijkt ook naar de prijs. "Als producten uit België later geleverd worden en iets duurder zijn, dan is het moeilijk om te concurreren", zegt Michel.

Ook kampt de sector met een loonhandicap van 17 procent. "De dienstensector heeft een probleem dat de rest van de economie niet heeft, omdat er vooral laaggeschoolden werken. En de kosten op arbeid wegen nu eenmaal zwaarder door op lage lonen", klinkt het. Tot slot zijn er in ons land door de hogere btw ook fiscale nadelen.

Michel geeft toe dat de regering al stappen in de goede richting gezet heeft, zoals de lastenverlaging voor het nachtwerk. Maar er is meer nodig, klinkt het. "Er moet een duidelijke oefening gemaakt worden met de regering en hopelijk ook de vakbonden over hoe het sociaal model moet evolueren", zegt Michel, die aanklaagt dat de dienstensector vastzit in een verouderd kader. "Daarnaast willen we weten wat er de komende jaren met de loonhandicap gaat gebeuren. We hebben nood aan een visie voor de toekomst en aan stabiliteit."