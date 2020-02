Meer dan duizend faillissementen in eerste maand van het jaar: hoogste aantal in zes jaar tijd HLA

04 februari 2020

09u38

Bron: Belga 0 Economie Het aantal faillissementen in ons land blijft nog altijd erg hoog. 2019 was al het op één na zwaarste faillissementsjaar ooit en nu blijkt ook januari goed voor het hoogste aantal falingen op zes jaar tijd. Alles samen werden de voorbije maand 1.027 bedrijven failliet verklaard, 11 procent meer dan dezelfde maand vorig jaar, bericht informatiebureau Gradyon deze ochtend. Vooral in Wallonië was er een flinke toename: plus 52 procent op een jaar tijd. Voor de horeca werd zelfs een absoluut record van 202 faillissementen genoteerd.

Vlaanderen blijft met 510 faillissementen verantwoordelijk voor het grootste aandeel. Hier gaat om een toename met 7 procent op een jaar tijd. De grootste stijging is voor het Waalse gewest, waar de voorbije maand 272 faillissementsuitspraken werden gedaan, de helft meer dan in januari vorig jaar. Volgens Graydon is de stijging in alle provincies merkbaar.In Brussel was er dan weer een daling van het aantal faillissementen, met 8,3 procent tot 243.

"Het gevolg is dat ook het aantal jobs dat op de tocht komt te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever, is toegenomen van 1.886 naar 1.995 banen. Bij de getroffen sectoren vinden we voornamelijk de horeca waar met 202 uitspraken in de maand januari het hoogste aantal ooit werd vastgesteld. Het vorige record lag op 201 in het jaar 2014", aldus Graydon.