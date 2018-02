Meer dan duizend Arco-spaarders sluiten aan bij groepsprocedure ep

22 februari 2018

11u33

Bron: belga 0 Economie Al meer dan duizend Arco-spaarders hebben zich aangesloten bij het groepsgeding van 'Geld terug van Arco' en 'Arcoparia's', twee verenigingen van gedupeerde Arco-spaarders. "En elke dag komen er nog bij", zegt advocaat Geert Lenssens, die samen met meester Niels Van Campenhout optreedt namens de initiatiefnemers van de verenigingen.

De procedure zou normaal gezien morgen ingeleid worden voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, maar dat zal nu toch nog niet het geval zijn. "De kalender kan pas later vastgelegd worden", aldus Lenssens.

Arco was de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging ACW, nu beweging.net. Arco belegde een groot deel van het geld in Dexia, en als belangrijke aandeelhouder ging ook Arco kopje onder toen de bank in 2011 failliet ging en de regering de Belgische bankpoot nationaliseerde. Door het faillissement werden ook de Arco-coöperanten getroffen want zij verloren hun geld.

De betrokken Arco-gedupeerden eisen honderd procent van hun kapitaal terug. Ze roepen zoveel mogelijk gedupeerden op om zich aan te sluiten.