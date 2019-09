Meer dan duizend aanwervingen bij Deloitte België SPS

10 september 2019

18u38

Bron: Belga 0 Economie Audit- en adviesbedrijf Deloitte heeft het voorbije boekjaar meer dan 1.100 mensen aangeworven. Ook dit jaar is de professionele dienstverlener op zoek naar een duizendtal mensen.

In het voorbije boekjaar - dat liep tot eind mei - was Deloitte België goed voor een omzet van 565 miljoen euro, of een stijging met 11 procent. Deloitte wierf meer dan 1.100 mensen aan, van wie ongeveer de helft afgestudeerden. Netto kwamen er 400 à 500 banen bij, aldus CEO Piet Vandendriessche.

Ook dit jaar wil de dienstverlener opnieuw duizend mensen aanwerven. "In het bijzonder de digitale transformatie noopt heel wat bedrijven om goed advies", legt hij uit. Van een eventuele economische vertraging merkt Deloitte nog weinig. "Die transformatieplannen moeten gebeuren. We verwachten trouwens geen diepe crisis zoals in 2008.”

Wel verschuift het profiel van de nieuwe werknemers die Deloitte zoekt. "Was er vroeger vooral vraag naar een economisch-juridisch profiel, dan zien we nu een verschuiving naar de STEM-profielen (science, technology, engineering, mathematics). Eén op de vijf aangeworven pas afgestudeerden had een STEM-profiel. Dat wordt zelfs één op de vier".

Bij Deloitte België werken 4.400 mensen.