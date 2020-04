Meer dan derde van zelfstandigen vraagt overbruggingsrecht HLA

02 april 2020

17u20

Bron: Belga 0 Economie Meer dan een derde van de zelfstandigen heeft een aanvraag ingediend om een beroep te kunnen doen op het overbruggingsrecht - zeg maar een vervangingsinkomen - door de coronacrisis. Dat meldt minister van Middenstand Denis Ducarme (MR). Op 31 maart stond de teller op 261.880 zelfstandigen, zowat een verdubbeling op vijf dagen tijd.

Door een wetsvoorstel dat de Kamer vorige maand goedkeurde, hebben zelfstandigen die gedwongen de deuren moeten sluiten of hun activiteiten moeten beperken als gevolg van de coronacrisis, voor de maanden maart en april vlotter toegang tot een uitkering in de vorm van het overbruggingsrecht. Die komt neer op 1.291,69 euro per maand of 1.614,10 euro per maand met kinderlast.

Op 31 maart hadden 261.880 zelfstandigen dat overbruggingsrecht aangevraagd, aldus minister Ducarme, die het wetsvoorstel zelf indiende. Daarvan waren er al 117.295 behandeld. De sociale hulpkassen hebben zich er volgens Ducarme toe geëngageerd zo snel mogelijk tot de uitbetaling over te gaan.

