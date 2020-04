Meer dan 90 landen klopten al voor noodhulp aan bij IMF kv

03 april 2020

20u44

Bron: Belga 0 Economie Meer dan negentig landen hebben bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) noodfinanciering gevraagd om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat deelde IMF-topvrouw Kristalina Georgieva vandaag mee.

"Nog nooit in de geschiedenis van het IMF hebben we de wereldeconomie tot stilstand zien komen", zei Georgieva tijdens een online persconferentie. "We zitten nu in een recessie. Dit is veel erger dan de globale financiële crisis van 2008.”

Georgieva schatte eerder dat de opkomende economieën 2.500 miljard dollar (omgerekend 2.312 miljard euro) aan steun nodig zullen hebben. De recente economische groei in Afrikaanse landen kan door de coronapandemie ongedaan worden gemaakt.



Het IMF heeft eerder al tientallen miljarden opzijgezet om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische pijn. Als het nodig is, kan het fonds zelfs voor zo'n 1.000 miljard dollar (bijna 925 miljard euro) aan leningen toekennen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei van zijn kant dat donorlanden al bijna 690 miljoen dollar (zo’n 638 miljoen euro) hebben toegezegd voor het Covid-19-plan van de organisatie, meer dan de gevraagde 675 miljoen dollar (ongeveer 624 miljoen euro).

Wereldwijd zijn nu meer dan een miljoen besmettingen met het nieuwe coronavirus bevestigd. Er vielen meer dan 55.000 doden.

