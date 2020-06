Meer dan 7.500 jobs op de tocht bij Air France AW

30 juni 2020

15u15

Bron: Belga 0 Economie De luchtvaartgroep Air France wil tegen eind 2022 meer dan 7.500 banen schrappen. Dat heeft het Franse persagentschap AFP van vakbondsbronnen vernomen.

Er zouden 6.560 jobs (uitgedrukt in voltijds equivalenten) op ongeveer 41.000 bedreigd zijn bij luchtvaartmaatschappij Air France en meer dan 1.000 bij de regionale dochter Air France Hop (op zowat 2.400).

Het zou de bedoeling zijn om het jobverlies bij Air France op te vangen via natuurlijke vertrekkers die niet vervangen worden en via werknemers die vrijwillig opstappen. Naakte ontslagen worden echter niet uitgesloten voor mensen die werken op het korteafstandsnetwerk.



Volgens verschillende bronnen zijn de Hop-onderhoudssites in Morlaix en Rijsel met sluiting bedreigd, net als een basis voor vliegend personeel van Air France in Toulouse.

Transformatie versnellen

De directie van de luchtvaartgroep erkent vandaag dat de luchtvaartgroep haar transformatie moet versnellen "door de aanhoudende daling van de activiteiten en de economische context van de Covid-19-crisis". De inhoud van de plannen wil ze echter eerst aan de vakbonden en het personeel voorstellen. Dat zal vrijdag gebeuren.

Air France krijgt van de Franse overheid een noodhulppakket van 7 miljard euro. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire riep de luchtvaartmaatschappij onlangs op om niet over te gaan tot gedwongen ontslagen, hoewel het schrappen van banen volgens hem onvermijdelijk is.