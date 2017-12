Meer dan 300.000 werklozen in ons land, maar Proximus en Bpost verhuizen jobs naar India FT

Proximus en Bpost hebben in totaal maar liefst 1.100 jobs naar India verhuisd. Dat melden de kranten van Mediahuis. CD&V reageert verbolgen, want volgens hen moeten overheidsbedrijven net het goede voorbeeld geven door eigen mensen aan te werven. Proximus zegt dat het niet genoeg Belgen vindt op de arbeidsmarkt.

Al jaren trekken vooral IT-bedrijven naar lageloonlanden in Azië. Of ze stellen Aziaten in ons land tewerk, zoals bijvoorbeeld Proximus. De telecomoperator heeft 500 Indiërs in Brussel, maar besteedt ook jobs uit aan Nederlanders, Polen, Grieken, Israëli's en Oekraïeners. Bij Bpost gaat het om 200 mensen die in onderaanneming werken. Waarom ze het doen? Volgens Proximus zijn er te weinig werknemers op de Belgische arbeidsmarkt. Ze wijzen erop dat in een land als India elk jaar 20.000 hoogopgeleide ingenieurs afstuderen. Bij ACV spreken ze over sociale dumping: "De Indiërs verblijven hier in een kamertje en werken zeven dagen op zeven. We verstaan hen ook niet goed. Met hun keuken-Engels is er een serieuze taalbarrière."

CD&V-Kamerlid Veli Yüksel vindt die outsourcing van jobs een echte doorn in het oog. Volgens hem moeten overheidsbedrijven net het goede voorbeeld geven. “Buitenlanders tewerkstellen is een makkelijke ­manier om meer winst te boeken - het is goedkoper en de werkomstandigheden in het buitenland zijn soepeler - maar ethische waarden zijn ook belangrijk”, zegt hij aan de Mediahuiskranten. Hij vindt het onbegrijpelijk dat Proximus en Bpost werk uitbesteden, terwijl er in ons land "duizenden werklozen" zijn.

Minister van Telecom en Post Alexander De Croo (Open Vld) zegt dat de regering al lange tijd geen invloed meer heeft in grote overheidsbedrijven. “Elk bedrijf beslist zelf of het bepaalde taken laat uitvoeren door eigen personeel of door een ander bedrijf."