Meer dan 1,1 miljoen tijdelijk werklozen in april

29 mei 2020

15u03

Bron: Belga 0 Economie In april zullen naar schatting 1,15 miljoen mensen in België een uitkering krijgen voor tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis. Dat zijn er nog eens 200.000 meer dan in maart, zo zegt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Dat de coronacrisis de tijdelijke werkloosheid doet pieken, was in maart al duidelijk geworden. Circa 950.000 mensen zullen voor die maand een uitkering krijgen. Daarvan zijn intussen 927.885 uitbetaald. Het aantal betalingen voor de maand april staat op 943.876, maar de RVA verwacht uiteindelijk uit te komen rond 1,15 miljoen.

Het gaat om recordcijfers. Ter vergelijking: bij de financiële crisis van 2008-2009 kregen in de piekmaand januari 287.000 mensen een uitbetaling wegens tijdelijke werkloosheid.

Minder bedrijven, maar meer werknemers getroffen

Opvallend is dat de aanvragen in april vanuit minder bedrijven kwamen dan in maart. "Dit betekent dat in april minder bedrijven getroffen werden door de nood aan tijdelijke werkloosheid, maar meer werknemers er voor een langere periode beroep op moesten doen", aldus de RVA. In maart was een werknemer gemiddeld 9 dagen tijdelijk werkloos wegens het coronavirus, in april 16,1 dagen.

De RVA-cijfers bevestigen ook opnieuw dat de tijdelijke werkloosheid als ‘buffer’ werkt voor de volledige werkloosheid. Het aantal werklozen lag in april, ondanks de crisis, nog net iets lager dan in april vorig jaar. Het waren er 326.431, dat zijn er 808 minder (of -0,2 procent) dan een jaar geleden.

Over het corona-ouderschapsverlof heeft de RVA nog geen cijfers.

