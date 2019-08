Meer bezoekers en meer omzet voor Kinepolis in eerste semester jv

Bron: belga 0 Economie De Belgische bioscoopgroep Kinepolis heeft in het eerste semester van dit jaar 7,3 procent meer omzet en 3,7 procent meer bezoekers opgetekend. Dat is volgens de groep het gevolg van een "consequente uitvoering van de bedrijfs- en expansiestrategie".

De totale opbrengsten stegen met 3,7 procent tot 238,1 miljoen, dankzij de expansie en een sterk tweede kwartaal, een gestegen verkoop per bezoeker en een stijging van de opbrengsten in nagenoeg alle businesslijnen. Kinepolis doet het zo 1,6 procent beter dan de 234 miljoen die analisten van Bloomberg hadden voorspeld. De Ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 10,6 procent, tot 56,4 miljoen.

CEO Eddy Duquenne zegt in een persbericht dat de "continue verbeter- en innovatiecultuur ervoor gezorgd heeft dat de klantervaring opnieuw naar een hoger niveau getild kon worden, waardoor ook de omzet en winstgevendheid per bezoeker verder toenamen". Bovendien verloopt de integratie van Landmark Cinemas Canada en de in februari overgenomen Spaanse El Punt-bioscopen succesvol.

Kinepolis realiseerde in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 bijna 4 procent meer bezoekers. Dat komt onder meer omdat er dit jaar geen WK voetbal was, en door een sterke line-up met ‘Avengers: Endgame’ als absolute kaskraker, aldus Duquenne. Ook de overname van El Punt, de opening van nieuwe complexen en de verdere groei van recent geopende bioscopen zorgde voor een boost in bezoekerscijfers.

"Voor België was de vergelijking met het eerste halfjaar 2018 moeilijker door het uitzonderlijk sterke lokale filmaanbod van dat voorjaar", aldus Duquenne. "Inmiddels hebben een sterke zomervakantie en het succes van 'The Lion King' ervoor gezorgd dat België haar achterstand volledig heeft ingehaald."

Kinepolis Group heeft vandaag wereldwijd 97 bioscopen in zijn portefeuille (waarvan 45 in eigendom), goed voor 884 schermen en meer dan 175.000 zitplaatsen.