Meer Belgen betalen hun belastingen gespreid kg

11 juni 2019

07u00

Bron: Belga 0 Economie Het aantal Belgen dat zijn belastingen gespreid mag betalen is in 2018 gestegen tot 190.668. In 2016 kregen 139.263 mensen nog een afbetalingsplan van de fiscus. Dat blijkt vandaag uit cijfers die De Tijd opvroeg.

In 2016 stond de fiscus voor 354,74 miljoen euro aan afbetalingsplannen toe, terwijl dat vorig jaar ging over ruim 482,55 miljoen euro. Het gemiddelde belastingbedrag waarvoor Belgen in 2018 een afbetalingsplan kregen, is 2.531 euro. Dat is niet hoger dan in de voorgaande jaren. In 2017 bedroeg het gemiddelde 2.361 euro per afbetalingsplan, in 2016 2.547 euro.

Online

De stijging van het aantal afbetalingsplannen is te verklaren door een versoepeling. "Sinds de zomer van 2015 kunnen mensen online, via de website MyMinfin, een afbetalingsplan aanvragen. En sinds begin 2017 kan je een afbetalingsplan voor maximaal vier maanden aanvragen zonder veel formaliteiten, al zijn daar voorwaarden aan verbonden", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, in de krant.



"De toekenning van de afbetalingsplannen is soepeler, maar daarom niet minder gerechtvaardigd. De nalatigheidsintresten blijven ook doorlopen."