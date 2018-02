Medtronic sluit in Opglabbeek: 380 banen op de tocht mvdb

16 februari 2018

15u45

Bron: Belga 39 Economie Medtronic, 's werelds grootste bedrijf in medische technologie, wil zijn distributiecentrum in Opglabbeek sluiten. Er staan ongeveer 380 banen op de tocht, zo melden directie en vakbonden.

In Opglabbeek is het Europese distributiecentrum gevestigd van een deel van de producten van Medtronic. Zo wordt van daaruit bijvoorbeeld allerhande apparatuur voor operaties verdeeld naar ziekenhuizen in heel Europa.

Medtronic verkocht midden vorig jaar echter een deel van de producten aan een derde partij, en die heeft nu beslist de logistiek ervan in eigen handen te nemen, legt Marc Van Aperen van Medtronic uit. De distributie van de overige producten zal worden overgebracht naar een ander distributiecentrum van Medtronic, in Heerlen, in Nederlands Limburg. Dat zou ten vroegste in de tweede helft van dit jaar gebeuren.

Vandaag werd de intentie tot collectief ontslag aangekondigd in Opglabbeek. Op 19 februari zullen directie en vakbonden de informatie- en consultatieprocedure opstarten die is voorzien in de wet-Renault.

Medtronic heeft in België nog een verkoopkantoor in Jette. Daar werken zowat 200 mensen.