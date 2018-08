Medewerkers Tinder eisen schadevergoeding van 2 miljard dollar van moederbedrijven LVA

15 augustus 2018

02u39

Bron: ANP/BuzzT 0 Economie Een groep van tien leidinggevenden, medewerkers en oprichters van Tinder is naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat moederbedrijven IAC (InterActiveCorp) en Match Group financiële informatie gemanipuleerd hebben. Ze claimen een schadevergoeding van zo'n 2 miljard dollar.

De waarde van Tinder zou kunstmatig laag gehouden zijn zodat er minder betaald hoefde te worden aan de houders van bepaalde aandelenopties.

Naast verwijten van financiële aard, is er ook een aanklacht tegen ex-baas van de dating-app Greg Blatt. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens onder meer The Wall Street Journal en Business Insider zou hij tijdens een feestje in 2016 in Los Angeles een vrouwelijke collega, de vicepresident marketing en communicatie, hebben lastiggevallen.

Tinder is in handen van Match Group, dat weer voor zo'n 80 procent in handen is van IAC. Blatt was eerst topman van Match Group en kwam in 2016 tijdelijk aan het roer te staan bij Tinder. Inmiddels is de leiding in handen van andere mensen. Binnen het bedrijf zou al langer duidelijk zijn geweest dat Blatt zich had misdragen. Ook zou er bewust geprobeerd zijn dit voor de buitenwacht verborgen te houden.