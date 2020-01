Mededinging zet na klacht van Telenet rem op samenwerking Orange en Proximus HR KV

10 januari 2020

18u52

Bron: Belga 0 Economie De Mededingingsautoriteit zet een tijdelijke rem op de joint venture die de telecombedrijven Proximus en Orange willen oprichten voor de uitbouw van een gedeeld mobiel toegangsnetwerk. Ze mogen tot en met 16 maart geen werknemers de overstap laten maken naar de joint venture, heeft het Mededingingscollege van de autoriteit beslist.

Andere zaken mogen wel nog. Zo mogen de twee bedrijven nog netwerkapparatuur kopen en de overstap van werknemers voorbereiden. De bedoeling van het gedeelde netwerk is 5G (nieuwste generatie mobiel internet) sneller en breder uit te rollen.

De voorlopige maatregel komt er op vraag van concurrent Telenet. Die is van mening dat “de huidige scope van de joint venture tussen Proximus en Orange België te verregaand is en daardoor marktverstorend”, klonk het eerder al.

Niet volledig geschorst

Orange en Proximus benadrukken in een reactie dat het Mededingingscollege de samenwerking niet volledig heeft geschorst, dat ze de voorbereidingen kunnen voortzetten én dat het college erkent dat de samenwerking mogelijk positieve effecten kan hebben. Ze zullen de komende weken met telecomregulator BIPT verder overleggen over hun precieze plannen.

In een reactie spreekt Telenet vanavond van een stap in de goede richting. "Maar het blijft belangrijk dat de Mededingingsautoriteit en het BIPT de joint venture nu verder grondig onderzoeken en rekening houden met de bezwaren die Telenet eerder al bekendmaakte", zo staat in een persbericht.

Een uitspraak ten gronde over de klacht van Telenet volgt later.