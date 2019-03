McDonald's stapt in artificiële intelligentie TVC

26 maart 2019

10u52

Bron: Belga 0 Economie Fastfoodketen McDonald's heeft voor 300 miljoen dollar het bedrijf Dynamic Yield overgenomen, dat actief is in artificiële intelligentie (AI), zo berichten Amerikaanse media. McDo wil de nieuwe technologie introduceren in zijn menuschermen in onder meer zijn drive-in's. Die zouden dan -afhankelijk van het weer of het tijdstip - andere opties kunnen tonen. Bijvoorbeeld ijsjes bij warm weer of ontbijtmenu's in de ochtend.

Zakenkrant Financial Times merkt op dat het jaren geleden is dat McDonalds nog een overname heeft gerealiseerd. Het gaat ook om de grootste overname in twintig jaar voor het bedrijf.

De fastfoodketen, die elke dag 68 miljoen klanten bedient in meer dan 38.000 verkooppunten, gaat zijn technologie dit jaar in de VS uitrollen alvorens ze elders in de wereld zal worden ingezet. Naast drive-in's zou de AI ook beschikbaar worden op schermen in de restaurants en op mobiele telefoons. "De technologie heeft de capaciteit en flexibiliteit om op al onze digitale platformen te werken", aldus topman Steve Easterbrook. Sinds zijn komst in 2015 introduceerde hij de menuschermen en bestellingen via de mobiele telefoon of UberEats.

Dynamic Yield heeft vestigingen in Tel Aviv en New York en telt 200 werknemers. Bekende klanten zijn onder meer Ikea, voetbalclub Tottenham Hotspur en parfumketen Sephora. McDonalds wil blijven investeren in het bedrijf en ook andere klanten bedienen, klinkt het.