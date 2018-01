McDonald's in goeie papieren: duizend nieuwe restaurants en pak renovaties dit jaar FT

30 januari 2018

17u42 0 Economie McDonald's wil dit jaar wereldwijd duizend nieuwe restaurants openen. Ook zal de fastfoodketen 2,4 miljard dollar (1,9 miljard euro) investeren om haar huidige restaurants in de Verenigde Staten op te frissen. Dat bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

McDonald's heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar minder winst geboekt door de impact van de belastingverlagingen die president Donald Trump doorvoerde. Zo daalde de nettowinst van 1,2 miljard dollar naar 699 miljoen dollar. Al zijn de hervormingen ook positief geweest en kon McDonald's vorig jaar een pak meer klanten naar zijn restaurants lokken. Dat had het bedrijf deels te danken aan de introductie van het Dollar Menu in zijn thuismarkt. Door menu's aan te bieden voor 1 dollar, 2 of 3 dollar, ontketende de fastfoodgigant een echte prijzenslag in de Verenigde Staten. Ook deed McDonald's goede zaken met onder meer de bezorging van maaltijden aan huis en het bestellen en betalen via mobiele telefoons. De omzet in de restaurants in de Verenigde Staten alleen al steeg met 4,5 procent - en dat is beter dan de verwachte groei van 4,3 procent.

Wereldwijd telt de keten nu meer dan 37.000 vestigingen in meer dan honderd landen, maar toch wil McDonald's meer. Het wil duizend nieuwe restaurants openen en zet ook volop in op renovatie- en moderniseringsplannen. Al blijven die vooralsnog beperkt tot de Verenigde Staten.

Zware concurrentie

De vraag is nu hoe lang McDonald's die groei kan voeden. Vooral in Amerika moet de keten opboksen tegen stevige concurrenten als Taco Bell en anderen die menu's aanbieden voor slechts 1 dollar - het maakt de fastfoodindustrie nog moordlustiger. Vorig jaar gaf het bedrijf daarom nog ongeveer 1,7 miljard dollar uit om meer dan 500 miljoen klanten terug te winnen. Zo kregen heel wat etablissementen een make-over met zelfbedieningskiosken, een strakker meubilair en selfservice. "2017 was een sterk jaar voor McDonald's omdat klanten apprecieerden wat we deden", zei CEO Steve Easterbrook in een verklaring. En die goede trend wil hij alleen maar vasthouden.