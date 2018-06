Marktaandeel alcoholvrije pintjes meer dan verdubbeld in twee jaar IB

19 juni 2018

05u00

Bron: Belga 0 Economie Het marktaandeel van alcoholvrije pintjes is gestegen tot vijf procent, meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd. Zelfs ­speciaalbieren als Brugse Zot komen nu als '0,0'-versie op de markt. Dat melden de kranten van Mediahuis.

Met een verkoop van meer dan 300.000 hectoliter is ­alcoholvrij en alcoholarm bier (met een gehalte lager dan 3,5 procent) vorig jaar definitief uit het verdomhoekje geraakt in België. Dat zegt de federatie van Belgische Brouwers. "Het is een enorme groeimarkt", zegt voorzitter Jean-Louis Van de Perre. "Het heeft lang geduurd in België, langer dan in andere landen."

Betere kwaliteit

Waarom lukt nu dan wel wat jarenlang niet lukte? AB InBev lanceerde in 2011 nog Jupiler Force, maar moest dat na een paar jaar weer afvoeren. "De kwaliteit was toen gewoon minder", zegt Vanneste. "En de jongere generatie is er zich gewoon beter van bewust dat bijvoorbeeld drinken en rijden niet samengaan", zegt Van de Perre. "Een zestiger zal je misschien nog moeilijk doen overschakelen, een twintiger vindt zo'n 0,0-bier normaal."