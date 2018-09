Markt voor cryptomunten leeft op, Ripple 70 procent omhoog in twee dagen Karen Van Eyken

21 september 2018

13u53

Bron: Business Insider, Newsbit 0 Economie De markt voor cryptomunten heeft het al een tijdje moeilijk. Vorige week stelde nog een specialist dat een heropleving nabij is. Ripple is alvast 70 procent opgeveerd en de andere digitale munten surfen mee op die golf.

Voor wie belegt in digitale valuta bracht Michael Novogratz vorige week goed nieuws. De topbelegger ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Volgens hem is de crisis in de wereld van de cryptomunten voorbij en hebben we het ergste nu wel gehad.

Ripple - de derde cryptomunt in marktwaarde die een soortgelijke blockchain als bitcoin gebruikt - veerde alvast op. De aankondiging dat er nieuwe toepassingen zullen komen, gaf een serieuze boost aan de koers. Het was al even geleden dat we een dergelijke koerssprong kregen te zien.

De stevige stijging gaat dan ook niet onopgemerkt voorbij. Vandaag piekt de Ripple op 0,46 dollar.

Toch moet de cryptomunt nog een stevige weg afleggen om de koerspiek van 2,70 dollar te halen die begin dit jaar werd bereikt.

Ook de rest van de cryptomarkt kleurt groen. De bitcoin ging 5 procent hoger en ethereum won 8 procent.