Mark Zuckerbergs fortuin is op één dag 3,8 miljard dollar minder waard TTR

19 maart 2018

16u29

Bron: Belga, Bloomberg, De Tijd 0 Economie Het aandeel van Facebook heeft vandaag een stevige klap gekregen, nadat was uitgelekt dat een politieke adverteerder de persoonlijke gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verzamelde zonder hun goedkeuring. Op een dag tijd zakt het fortuin van Mark Zuckerberg met maar liefst 3,8 miljard dollar. Het aandeel daalt op de beurs met zo'n 5 procent. Het gaat om de grootste beursdaling in de geschiedenis van het bedrijf.

Afgelopen weekend raakte bekend dat het bedrijf Cambridge Analytica persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers van het sociale netwerk had verzameld, zonder dat die daar hun toestemming voor gegeven hadden. Het bedrijf zou de gegevens hebben gebruikt voor de ontwikkeling van software waarmee het kiesgedrag kan voorspeld en beïnvloed worden, schreef de New York Times. In 2016 werkte Cambridge Analytica voor de presidentscampagne van Donald Trump. Ook werkte het bedrijf samen met die van het Leave-kamp in de aanloop naar het brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk.

Facebook maakte afgelopen zaterdag bekend dat het de toegang heeft geblokkeerd voor Cambridge Analytica, voor een aantal (ex-)medewerkers en voor het moederbedrijf Strategic Communication Laboratories. Facebook zegt dat het werd voorgelogen.

Duidelijkheid

Autoriteiten in de VS en in Europa eisten meer uitleg. Facebook-topman Mark Zuckerberg zal het waarschijnlijk persoonlijk mogen gaan uitleggen in het Amerikaanse Congres. "Het is duidelijk dat deze platformen zichzelf niet kunnen bewaken. Dat moet onderzocht worden. Ik heb al opgeroepen tot meer transparantie en verantwoordelijkheid, en zij zeggen 'vertrouw ons maar'. Mark Zuckerberg moet getuigen voor de Senaat", aldus Amy Klobuchar, een Democratische senator.

In België zegt de Privacycommissie dat er nog geen uitsluitsel is over de vraag of er al dan niet Belgische profielen betrokken zijn, maar de Belgische privacywaakhond "volgt deze problematiek met belangstelling op", zegt een woordvoerster. Er zal overleg over zijn op Europees niveau tijdens vergaderingen, die morgen en begin april plaatsvinden.

Al sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen krijgt Mark Zuckerberg heel wat kritiek, omdat hij volgens critici heeft onderschat hoe zijn platform misbruikt werd. De misleidende informatie die werd verspreid, werd bovendien door Rusland stevig uitgebuit. Zuckerberg lachte aanvankelijk dat probleem weg. Na alle kritiek is volgens de oprichter en CEO van Facebook de voornaamste doelstelling van 2018 "Facebook herstellen".