Mark Zuckerberg op een week tijd 10 miljard dollar "armer"

25 maart 2018

13u37

De aandelen van Facebook zijn vorige week serieus gedaald toen aan het licht kwam dat het bedrijf de privacy van haar gebruikers onvoldoende beschermd had. En CEO Mark Zuckerberg voelt het resultaat van die controverse in zijn portefeuille, want die weegt sinds afgelopen week 10 miljard dollar (zo'n 8 miljard euro) minder.

Zuckerberg, die zichzelf een loon van 1 dollar uitschrijft, verdient vooral geld met zijn naar schatting 403 miljoen aandelen van Facebook. Maar toen afgelopen week bekend raakte dat het Britse consultancybedrijf Cambridge Analytica de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers gebruikt zou hebben om hen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden, kreeg Facebook een serieuze klap. Op vrijdag alleen al verloor Zuckerberg twee miljard dollar (zo’n 1,6 miljard euro).

De CEO verliest dan wel 10 miljard dollar, hij blijft wel nog steeds een van de rijkste mensen ter wereld. Zuckerberg prijkt ook na deze moeilijk week nog op plaats zeven van de lijst.

Hoewel het schandaal vorige maandag al de wereldwijde pers haalde, wachtte Zuckerberg tot woensdag om zich te verontschuldigen. “We hebben de verantwoordelijkheid om jullie gegevens te beschermen en als we dat niet kunnen doen, dan verdienen we jullie niet”, zei Zuckerberg in een bericht op Facebook. In een interview met CNN later die dag verklaarde de Facebook-oprichter dat hij ervoor openstaat om te getuigen voor een commissie van het Amerikaanse Congres.