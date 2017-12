Marc Coucke trekt belang in SnowWorld op via openbaar bod IB

00u41

Bron: Belga 0 RV/Photo News Marc Coucke heeft via een openbaar bod zijn belang in SnowWorld opgetrokken. Hij bezit nu 67,9 procent van de aandelen. Economie De West-Vlaamse ondernemer Marc Coucke heeft via een openbaar bod, dat hij via zijn investeringsmaatschappij Alychlo heeft uitgebracht, zijn belang in SnowWorld opgetrokken, het Nederlandse bedrijf van skihallen uit Zoetermeer. Coucke bezit nu 67,9 procent van de aandelen. Dat deelt Alychlo mee.

Eind september raakte al bekend dat Coucke een belang van 40 procent zou overnemen van de huidige topman, de Nederlander Koos Hendriks. De West-Vlaming was tot een openbaar bod verplicht omdat hij in totaal een belang van bijna 64 procent had verworven. Coucke bood lager dan de toenmalige aandelenkoers van SnowWorld, die 9,9 euro bedroeg.

In een persbericht deelt Alychlo mee dat het 1.040 aandelen in SnowWorld heeft gekocht tegen 9,5 euro per aandeel. Zo trekt de investeringsmaatschappij zijn belang in SnowWorld dus verder op met bijna 4 procentpunt.