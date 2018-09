Marc Coucke neemt twee golfclubs (mét hotel) in Durbuy over HA

12 september 2018

13u48

Bron: Belga 4 Economie Marc Coucke heeft definitief de hand gelegd op twee golfclubs in de Ardennen. Dat heeft hij vandaag bevestigd. Een overnamebedrag werd niet meegedeeld.

Het gaat om de golfclub Golf de Durbuy in Barvaux en golfclub Five Nations in Méan. Bij die laatste club hoort ook een hotel met 35 kamers. Het is LPM Holding - voor de helft in handen van Coucke en voor de helft in handen van Bart Maerten - die de clubs overneemt van de Nederlandse miljonair Eric Wilborts.



De overname was al een tijd bekend, maar werd vandaag finaal afgerond.

