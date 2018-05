Marc Coucke heeft SnowWorld nog altijd niet in handen: Nederlandse ondernemer dreigt met rechtszaak avh

02 mei 2018

17u39

Bron: Belga 0 Economie De overname van de Nederlandse skihallenuitbater SnowWorld door Marc Coucke is nog geen gelopen race. Een Nederlandse ondernemer dreigt ermee naar de rechter te stappen, omdat hij meent recht te hebben op de aandelen van SnowWorld-oprichter en grootaandeelhouder Koos Hendriks. Dat schrijft Het Financieele Dagblad vandaag.

Centraal in het dispuut staat een Memorandum of Understanding (MoU) die Hendriks in oktober 2016, een jaar voor het bod van Coucke, had ondertekend. Daarin belooft hij zijn twee miljoen aandelen aan drie partijen te verkopen. Maar nadien verkocht hij ze bijna allemaal aan Coucke, die vervolgens een verplicht openbaar overnamebod lanceerde op de resterende SnowWorld-aandelen.

"De MoU is feitelijk gezien een koopovereenkomst", redeneert Rob Wegner, een voormalige zakenpartner van Hendriks. Hij heeft inmiddels de rechten van de drie partijen op de aandelen verworven en is vast van plan, desnoods via de rechter, Hendriks aan zijn belofte te houden.

Volgens Wim Moerman, de financieel directeur van SnowWorld, was de MoU verlopen omdat "de tegenpartij niet over de brug kwam". De overname van SnowWorld zou niet in het gedrang komen omdat SnowWorld "geen partij" is in de zaak.

Coucke biedt, via zijn investeringsmaatschappij Alychlo, 9,5 euro per aandeel SnowWorld. De aanmeldingstermijn loopt af op 8 mei.